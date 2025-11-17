Richard-Toll : un étudiant perd la vie et un autre blessé lors d’une attaque nocturne





À Keur Birane, dans le département de Dagana, un grave incident est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon une source sécuritaire, deux étudiants ont chuté de leur moto après avoir été pris pour cible par des individus qui auraient voulu s’emparer du véhicule.



La même source indique que l’un des assaillants aurait porté un coup au conducteur, entraînant la perte de contrôle de la moto et la chute des deux occupants sur le bas-côté de la route.



Le conducteur a perdu la vie sur place, tandis que son compagnon, grièvement touché, a été rapidement évacué et pris en charge.



La Brigade territoriale de gendarmerie de Richard-Toll a effectué les premières constatations et a ouvert une enquête afin de retrouver les responsables de cette attaque.

