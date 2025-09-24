Menu
Tournoi UFOA U17 : les Lionceaux du Sénégal en route pour Bamako


Mercredi 1 Octobre 2025


Les Lionceaux U17 du Sénégal s’envolent pour Bamako afin de disputer le tournoi UFOA/A 2025, qualificatif pour la CAN U17 2026. Découvrez la liste des 21 joueurs retenus.


L’équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal s’est envolée, mercredi matin, pour Bamako où elle participera, du 5 au 18 octobre 2025, au tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A).

Triple vainqueur de la compétition en 2018, 2021 et 2024, le Sénégal est logé dans le groupe B aux côtés de la Sierra Leone, de la Mauritanie et de la Guinée. La poule A regroupe le Mali, le Libéria, la Gambie et la Guinée-Bissau.

Cette compétition sert de tournoi qualificatif pour la Coupe d’Afrique des Nations U17, prévue en 2026.

Le sélectionneur Ousmane Diop a dévoilé mardi la liste des 21 joueurs retenus pour cette phase. Les Lionceaux débuteront la compétition lundi contre la Guinée, avant d’affronter la Sierra Leone trois jours plus tard. Leur dernière sortie dans le groupe est prévue le 12 octobre face à la Mauritanie.

Liste des joueurs retenus

Gardiens :

  • Mamadou D. Guèye (Diambars FC)

  • Assane Sarr (Ndangane FC)

  • Mame Mbaye Gaye (Génération Foot)

Défenseurs :

  • Serigne Afia Ndao (Sahel FC)

  • Cheikh Thior (Oslo FA)

  • Pape Moussa Ciss (Espoirs Guédiawaye)

  • Cheikh Dieng (Diambars FC)

  • Abdourahmane Dièye (Keur Madior FC)

  • Mansour Diop (Génération Foot)

  • Cheikh A. T. Diallo (Academy United)

Milieux :

  • Maurice Biaye (AF Darou Salam)

  • Souleymane C. Faye (Sahel FC)

  • Daouda Niang (Espoirs Guédiawaye)

  • Mohamet Ba (Diambars FC)

  • Pape Demba Guèye (AF Darou Salam)

  • Maguèye Niang (Guelwaars)

Attaquants :

  • Mouhamed Wagne (Diambars FC)

  • André Bindia (Diambars FC)

  • Aliou Diallo (Yeewu Kaolack)

  • Elhadj Yamar Ndiaye (Challenge FC)

  • Ibrahima Dione (HLM Dakar)

✅ aps




