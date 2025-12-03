Sabodala : l’armée met fin à une activité d’orpaillage non autorisée





La Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a annoncé qu’une opération menée par les éléments de la Zone militaire n°4 a permis de démanteler, ce samedi 13 décembre, un site d’orpaillage non autorisé dans la zone de Sabodala.



L’intervention a conduit à l’interpellation de dix (10) personnes présentes sur le site. Au cours de l’opération, les forces de défense ont également procédé à la saisie de vingt-quatre (24) groupes électrogènes, de quatre (4) motos ainsi que de plusieurs équipements utilisés pour l’exploitation.



L’ensemble du matériel récupéré a été remis aux services compétents pour les suites prévues.

