Tournée économique : le président Faye réaffirme sa volonté de réduire les inégalités





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé une détermination renforcée à lutter contre les inégalités et à promouvoir un développement plus équitable, à l’issue de la tournée économique qu’il a menée depuis le 5 février dans les régions de Tambacounda et de Kédougou.



Dans un message publié sur le réseau social X, le chef de l’État a indiqué quitter le Sénégal oriental avec un fort sentiment de responsabilité et de reconnaissance. Il a affirmé vouloir poursuivre, avec méthode et constance, les efforts engagés afin de transformer les conditions de vie des populations, réduire les disparités et construire un développement qu’il souhaite plus juste, plus équilibré et plus humain.



Le président Faye a tenu à remercier les populations de ces deux régions pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi que pour la sincérité des échanges. Il a souligné que leur écoute, leur patience et leur confiance illustrent l’importance d’un lien fondé sur le respect mutuel et une présence effective de l’État sur le terrain.



Au cours des différentes étapes de cette tournée, le chef de l’État dit avoir recueilli des préoccupations qu’il qualifie de légitimes et récurrentes, notamment en matière d’emploi, d’accès aux services essentiels, de désenclavement, de formation et de sécurité.



Selon lui, ces attentes traduisent une aspiration claire à l’équité territoriale et à la justice sociale. Il a rappelé que le développement ne peut avoir de sens que s’il bénéficie à tous, sans distinction, et qu’aucune partie du territoire national ne doit être laissée en marge de l’effort collectif.



Le président de la République a également salué l’engagement des Forces de défense et de sécurité ainsi que celui de l’administration territoriale, mettant en avant leur professionnalisme et leur sens du devoir. Il a insisté sur le rôle essentiel joué par les Forces de défense et de sécurité, dont la présence, la vigilance et la proximité avec les populations constituent, selon lui, un pilier de la stabilité, de la cohésion nationale et du développement durable. À ce titre, il a estimé que la République leur doit reconnaissance et soutien constant, partout où elles sont déployées.

