Linguère–Matam : cinq morts et plusieurs blessés dans un accident de la route

Un accident de la circulation s’est produit dimanche aux alentours de 16 heures sur l’axe routier reliant Linguère à Matam, dans la partie nord du pays. Selon une source sécuritaire locale citée par l’APS, le drame a entraîné la mort de cinq personnes et fait neuf blessés, dont six se trouvent dans un état grave.

Les faits se sont déroulés au niveau du croisement de Barkédji, à environ 25 kilomètres de la commune de Linguère. L’accident a impliqué un véhicule de transport en commun de type minicar, communément appelé « Cheikhou Chérifou ».

D’après les explications de l’adjudant-chef Adrien Malick Faye, chef par intérim de la brigade des sapeurs-pompiers de Linguère, le véhicule, qui assurait la liaison entre Dakar et Matam, a effectué une manœuvre avant de se renverser sur la chaussée.

Le bilan provisoire communiqué fait état de quatorze victimes au total, comprenant cinq personnes décédées, six blessés graves et trois blessés légers. Les personnes blessées ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et évacuées vers le centre hospitalier Magatte Lô de Linguère. Les corps sans vie ont, quant à eux, été déposés à la morgue du même établissement.

À cette occasion, l’adjudant-chef Adrien Malick Faye a rappelé que l’axe Linguère–Matam est régulièrement le théâtre d’accidents et a appelé les usagers de la route à faire preuve de vigilance accrue afin de prévenir de nouveaux drames. ✅ aps