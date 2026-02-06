Menu
L'Actualité au Sénégal

Autoroute à péage : deux morts dans un accident en direction de Thiès


Rédigé le Vendredi 20 Février 2026 à 05:44 | Lu 56 fois Rédigé par


Un accident impliquant un véhicule de transport « Cheikhou Chérif » sur l’autoroute à péage vers Thiès a fait deux morts et plusieurs blessés graves.


Autoroute à péage : deux morts dans un accident en direction de Thiès

 

Un grave accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute à péage, en direction de Thiès, impliquant un véhicule de transport en commun communément appelé « Cheikhou Chérif ».
Le drame a coûté la vie à deux personnes et fait plusieurs blessés graves, selon les premières informations recueillies sur place.
Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore officiellement établies. 
Les blessés ont été évacués vers des structures sanitaires pour une prise en charge d’urgence. Les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux afin d’effectuer les constatations d’usage et de déterminer les causes exactes de l’accident.



Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags