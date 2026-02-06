Autoroute à péage : deux morts dans un accident en direction de Thiès

Rédigé le Vendredi 20 Février 2026

Un accident impliquant un véhicule de transport « Cheikhou Chérif » sur l’autoroute à péage vers Thiès a fait deux morts et plusieurs blessés graves.