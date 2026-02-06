Maroc : 18 supporters sénégalais condamnés à des peines de prison ferme à Rabat

Le Tribunal de grande instance de Rabat a condamné, jeudi, dix-huit supporters sénégalais à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme pour voies de fait.

L’information a été rendue publique par Bacary Cissé, président de la Commission communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Les prévenus avaient été arrêtés en marge de la finale de la Coupe d’Afrique des nations disputée le 18 janvier dernier. Leur procès, qualifié de « particulièrement tendu », s’est tenu devant la juridiction de Rabat.

Selon Bacary Cissé, le juge a suivi les réquisitions du procureur du Roi, estimant les accusés coupables des faits qui leur étaient reprochés. La partie civile a également demandé une application stricte de la loi.

De son côté, l’avocat de la défense a plaidé la nullité des faits et sollicité la clémence du tribunal.

Après près de trois heures de délibération, la juridiction a rendu une décision jugée « sévère » par les proches des condamnés. « Des peines de trois mois, six mois et un an de prison ferme ont été prononcées, en fonction du niveau d’implication retenu contre chacun », a précisé le responsable de la FSF.

L’annonce du verdict a suscité une vive émotion dans la salle d’audience. Selon la même source, l’atmosphère est rapidement devenue tendue, certains détenus peinant à contenir leur détresse. L’un d’eux aurait même été victime d’un malaise et pris en charge.