Touba : un pédophile en série démasqué dans un daara

Les enquêteurs ont procédé à l’audition de plusieurs personnes, dont des élèves et des responsables du daara concerné. Ces auditions ont permis de renforcer les soupçons pesant sur le suspect, décrit comme un pédophile agissant de manière répétée.



L’arrestation de l’individu a provoqué une onde de choc à Touba, où les daaras sont perçus comme des lieux d’éducation religieuse et de protection des enfants. De nombreuses voix s’élèvent pour réclamer une vigilance accrue et un meilleur encadrement.



L’affaire relance le débat sur la protection des mineurs dans les structures d’enseignement religieux, ainsi que sur la nécessité de mécanismes de contrôle plus stricts.



En attendant les suites judiciaires, les autorités appellent au calme et assurent que toute la lumière sera faite afin que les responsabilités soient situées et que justice soit rendue aux victimes.

Selon les premières informations issues de l’enquête, les agissements reprochés au mis en cause se seraient produits à plusieurs reprises. La plainte déposée a conduit la police à ouvrir une investigation approfondie afin de vérifier l’ampleur des faits signalés.