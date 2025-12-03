Touba : un mort dans un accident lors de travaux électriques au marché Ockass

Informé de la situation, le commissariat spécial de Touba a immédiatement dépêché ses agents sur les lieux afin d’effectuer les premières constatations. Les policiers ont identifié le véhicule impliqué dans l’accident ainsi que son conducteur, H. Thiané.



D’après les éléments recueillis sur place, le conducteur, employé de la société Global Ingénierie, sous-traitante de la SENELEC, procédait à une manœuvre technique dans le cadre de la mise en place d’un poteau électrique. Au cours de l’opération, la structure se serait accrochée à des câbles déjà en place.



En tentant de dégager le poteau, l’ouvrier aurait perdu le contrôle de celui-ci. La structure s’est alors brutalement affaissée et a mortellement heurté un homme qui venait de sortir d’une habitation voisine, selon des sources concordantes.



La victime, identifiée comme A. Guèye, 25 ans, n’a pas survécu à ses blessures. Les sapeurs-pompiers, arrivés rapidement sur les lieux, ont constaté le décès.



La dépouille a été transférée à la morgue du Centre hospitalier Matlaboul Fawzaïni de Touba. Une réquisition médicale a été délivrée afin de déterminer les causes exactes de la mort.



Une enquête a été ouverte par les services de police pour établir les responsabilités et élucider les circonstances précises de ce drame survenu en plein centre urbain.

