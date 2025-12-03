Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Touba : un mort dans un accident lors de travaux électriques au marché Ockass


Rédigé le Samedi 20 Décembre 2025 à 10:04 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un accident mortel s’est produit ce vendredi 19 décembre au marché Ockass, dans la commune de Touba, lors de travaux d’installation électrique. Le drame a coûté la vie à un jeune homme âgé de 25 ans.


Touba : un mort dans un accident lors de travaux électriques au marché Ockass

Informé de la situation, le commissariat spécial de Touba a immédiatement dépêché ses agents sur les lieux afin d’effectuer les premières constatations. Les policiers ont identifié le véhicule impliqué dans l’accident ainsi que son conducteur, H. Thiané.

D’après les éléments recueillis sur place, le conducteur, employé de la société Global Ingénierie, sous-traitante de la SENELEC, procédait à une manœuvre technique dans le cadre de la mise en place d’un poteau électrique. Au cours de l’opération, la structure se serait accrochée à des câbles déjà en place.

En tentant de dégager le poteau, l’ouvrier aurait perdu le contrôle de celui-ci. La structure s’est alors brutalement affaissée et a mortellement heurté un homme qui venait de sortir d’une habitation voisine, selon des sources concordantes.

La victime, identifiée comme A. Guèye, 25 ans, n’a pas survécu à ses blessures. Les sapeurs-pompiers, arrivés rapidement sur les lieux, ont constaté le décès.

La dépouille a été transférée à la morgue du Centre hospitalier Matlaboul Fawzaïni de Touba. Une réquisition médicale a été délivrée afin de déterminer les causes exactes de la mort.

Une enquête a été ouverte par les services de police pour établir les responsabilités et élucider les circonstances précises de ce drame survenu en plein centre urbain.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections

Lat Soukabé Fall - 14/12/2025 - 0 Commentaire
PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections
Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a procédé à une importante remobilisation de ses troupes à Thiès, marquant une nouvelle étape dans la relance de ses activités politiques dans la cité du rail....

Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 13/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal
Une vaste opération de nettoiement a été lancée à Thiès sous l’impulsion du maire Babacar Diop, en partenariat avec la SONAGED S.A. (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets). Cette...

Actualités

PDC en Casamance : 86 millions d’euros engagés, une visite présidentielle aux enjeux économiques et politiques

Lat Soukabé Fall - 20/12/2025 - 0 Commentaire
PDC en Casamance : 86 millions d’euros engagés, une visite présidentielle aux enjeux économiques et politiques
Près de 86 millions d’euros : c’est le montant global des programmes inscrits dans le Programme de Développement de la Casamance (PDC). À ce jour, 46 % des projets ont été exécutés, selon le...

Kolda : une convoyeuse interpellée après la saisie de substances illicites dissimulées

- 20/12/2025 - 0 Commentaire
Kolda : une convoyeuse interpellée après la saisie de substances illicites dissimulées
À Kolda, une opération coordonnée des forces de sécurité a permis l’interpellation d’une convoyeuse et la saisie de produits psychotropes et de chanvre dissimulés dans des objets métalliques et un...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags