Touba : un commerçant de 23 ans arrêté pour abus sur mineure de 15 ans

Rédigé le Mardi 6 Janvier 2026 à 14:42 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

À Touba, C.N, un jeune commerçant âgé de 23 ans, a été interpellé pour des faits d’abus sur une mineure âgée de 15 ans. Le suspect a déclaré que la jeune fille se livrait à la prostitution, mais les autorités rappellent qu’en vertu de la loi sénégalaise, toute relation sexuelle avec une personne de moins de 18 ans constitue un crime passible de lourdes peines.



Les autorités locales et les organisations de protection de l’enfance soulignent que la protection des mineurs prime sur toute affirmation concernant leur comportement, et que les mineurs sont considérés comme vulnérables, peu importe les accusations portées contre eux. La communauté de Touba reste sous le choc et suit de près l’évolution de cette affaire. La famille de la victime a rapidement saisi les forces de l’ordre, qui ont procédé à l’arrestation du suspect. C.N est actuellement entendu par la police judiciaire, tandis que l’enquête se poursuit pour établir toutes les circonstances des faits.