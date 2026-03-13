Touba : lancement imminent des travaux de rénovation de la Grande Mosquée

Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, procédera jeudi prochain au démarrage officiel des travaux de rénovation de la Grande Mosquée de Touba. L’annonce a été faite par son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké.

Selon ce dernier, cette cérémonie sera marquée par la pose de la première pierre, après la mise en place d’un comité d’experts chargé de conduire les études préalables au lancement du chantier.

Dans une déclaration relayée par la presse, il a précisé que cet acte symbolique officialisera le début des travaux, en présence du khalife général.

Le porte-parole a également salué l’engagement des disciples mourides, qui participent financièrement à la réalisation du projet. Il les a encouragés à poursuivre cette mobilisation afin de soutenir la rénovation de ce lieu de culte.

Revenant sur l’histoire de l’édifice, il a rappelé que la construction de la Grande Mosquée de Touba était une volonté du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), concrétisée après sa disparition par son fils aîné, Serigne Moustapha Mbacké.

Il a enfin évoqué le rôle des différents khalifes généraux qui se sont succédé, notamment Serigne Fallou Mbacké, Serigne Abdoul Ahad Mbacké, Serigne Abdou Khadre Mbacké, Serigne Saliou Mbacké, Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké et Serigne Sidy Moukhtar Mbacké, soulignant leur contribution à l’entretien et au développement de la mosquée.