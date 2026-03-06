Touba : des récitations coraniques organisées en signe de solidarité avec le peuple iranien

Des séances de récitations coraniques ont été organisées samedi matin à la Grande Mosquée de Touba à l’initiative du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Ces prières ont été dédiées à Ali Khamenei, au peuple de l’Iran ainsi qu’à l’ensemble des victimes d’oppression dans le monde.







Les récitations se sont déroulées entre 8 heures et 13 heures dans l’enceinte de la grande mosquée, conformément aux orientations du guide religieux. Cette mobilisation spirituelle vise à exprimer compassion et solidarité envers les populations confrontées à des épreuves.



Cette initiative intervient au lendemain de l’envoi d’une délégation de la communauté mouride à l’ambassade de la République islamique d’Iran à Dakar. La mission était conduite par Cheikh Ahmadou Badawi Mbacké Falilou, chargé de transmettre officiellement les condoléances du Khalife et de la confrérie aux autorités iraniennes.



À travers ces démarches, la communauté mouride réaffirme son soutien au peuple iranien et appelle également à la prière pour toutes les personnes touchées par les injustices et les conflits à travers le monde.

