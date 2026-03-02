Affaire Cadior Glace : les consommateurs montent au créneau à Thiès

Thiès : l’Union régionale des consommateurs appelle au dialogue dans le dossier « Cadior Glace » sur la Promenade des Thiessois

Un espace « fréquenté quotidiennement »

Selon l’URCS, la Promenade des Thiessois constitue un lieu de vie et de passage, fréquenté chaque jour par de nombreux habitants et visiteurs. Une réalité qui, d’après les responsables, explique l’attention particulière portée à la situation actuelle et aux décisions d’aménagement prises ou envisagées.

Entre respect du domaine public et activité économique

L’Union régionale des consommateurs estime que la mairie a la responsabilité de veiller au respect du domaine public et à l’aménagement des espaces urbains dans l’intérêt général. Toutefois, l’organisation souligne également que Cadior Glace représente une activité économique qui emploie des travailleurs et participe à l’animation de la Promenade.

« Il faut éviter que le différend ne se transforme en crise inutile. La concertation doit primer, pour respecter la réglementation tout en préservant les intérêts des consommateurs et des familles. »

Appel à la concertation : « trouver une solution équilibrée »

Face au bras de fer, l’URCS appelle les deux parties à privilégier le dialogue et recommande l’ouverture de discussions afin de dégager une issue consensuelle. L’organisation insiste sur la nécessité de protéger à la fois l’ordre urbain, l’accès du public à l’espace, et la continuité d’un service apprécié d’une partie de la population.

Plus de communication sur les projets liés au 4 avril 2026

Autre point mis en avant : la demande d’une meilleure communication des autorités municipales sur les projets d’aménagement prévus sur la Promenade, notamment dans le cadre des préparatifs de la fête de l’Indépendance du 4 avril 2026. Pour l’URCS, une information claire aiderait la population à mieux comprendre les enjeux et à éviter rumeurs, tensions et incompréhensions.

Les restaurateurs et les travailleurs montent au créneau

Au cours de la rencontre, des voix issues du secteur de la restauration ont également exprimé leur soutien, rappelant l’impact économique et social de ce type d’activités. Des responsables de l’association des restaurateurs — dont un secrétaire général de délégation et un porte-parole/vice-président — ont dénoncé une situation vécue comme une décision « sans mesures d’accompagnement », en mettant en avant l’emploi et les charges supportées par les familles.

Des représentants des travailleurs ont, eux aussi, insisté sur le caractère « populaire » du site, présenté comme un espace accessible et fréquenté par les familles, les jeunes et les passants. Ils ont également alerté sur le risque de voir l’endroit se dégrader en cas de fermeture, évoquant des préoccupations liées à l’insécurité, l’insalubrité et l’occupation anarchique.

« C’est un lieu où les familles se regroupent, où les jeunes échangent, où les travailleurs passent. Nous demandons que l’on préserve l’activité et l’emploi. »

Une interpellation des autorités nationales

Sur un ton plus offensif, certains intervenants ont déclaré vouloir interpeller les autorités au plus haut niveau, estimant que « le Sénégal est un pays de loi » mais que les décisions publiques doivent tenir compte de la réalité sociale et de l’emploi. Un appel a notamment été formulé à l’endroit du président de la République et du gouvernement, afin que le dossier ne débouche pas sur une escalade.