Sénégal : une subvention de 50 FCFA par kilo pour encourager la consommation de riz local



Le gouvernement du Sénégal a annoncé la mise en place d’une subvention de 50 francs CFA par kilogramme de riz local afin de soutenir la filière nationale et encourager sa consommation. L’information a été communiquée par le Bureau d’information gouvernementale.

Selon cette structure, la mesure vise à accompagner à la fois les producteurs et les commerçants afin de faciliter la commercialisation du riz cultivé dans le pays. L’objectif affiché est de renforcer la présence de cette production sur le marché et d’inciter les consommateurs à la privilégier.

Dans cette dynamique, le Premier ministre Ousmane Sonko a récemment adressé une circulaire à plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l’Éducation nationale. Il leur demande de favoriser l’approvisionnement des structures publiques en riz d’origine sénégalaise.

Les ministres concernés sont invités à intégrer systématiquement cette priorité dans les plans d’achats, les cahiers de charges et les contrats de fourniture de leurs administrations respectives. L’objectif est que les services publics privilégient le riz local plutôt que le riz importé lorsque cela est possible.

Le chef du gouvernement souligne que la filière nationale a enregistré une production record cette année. Toutefois, il relève que les producteurs rencontrent encore des difficultés pour écouler leurs récoltes sur le marché. Selon lui, la persistance de cette situation pourrait compromettre les efforts engagés pour renforcer la souveraineté du pays en matière de production de riz.