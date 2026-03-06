Migration clandestine : une pirogue de 164 candidats interceptée au large de Djiffer

Selon les premières informations, l’embarcation transportait des candidats à la migration irrégulière de différentes nationalités.

Le groupe est composé de 140 hommes et 24 femmes, parmi lesquels figurent également 6 enfants.





Dans le détail, les migrants comprennent 129 Sénégalais – dont les six enfants, 23 ressortissants de Gambia et 12 originaires du Mali. Les passagers avaient embarqué à Kantong, une localité gambienne connue comme point de départ de certaines traversées clandestines.





Les migrants tentaient de rejoindre clandestinement l’Europe par la voie maritime, dans le cadre du phénomène appelé « Barça ou Barçakh », malgré les risques élevés liés à ces traversées dangereuses.





Les autorités sénégalaises poursuivent les opérations de contrôle et d’interception le long du littoral afin de freiner ces départs irréguliers, souvent organisés par des réseaux de passeurs. Les migrants interpellés devraient être identifiés et pris en charge par les services compétents avant d’éventuelles procédures judiciaires contre les organisateurs du voyage.

