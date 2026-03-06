Produits Softcare : la mission parlementaire prolonge ses investigations jusqu’au 5 avril

La mission d’information parlementaire chargée d’examiner la commercialisation des produits de la marque Softcare au Sénégal a annoncé la poursuite de ses travaux jusqu’au 5 avril 2026. L’information a été rendue publique dans un communiqué officiel transmis à l’APS.

Cette décision intervient après une conférence de presse du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy. Celui-ci a indiqué que les matières premières utilisées par l’entreprise pour la fabrication de couches pour bébés et de serviettes hygiéniques ne contiennent pas de substances dangereuses pour la santé, ajoutant qu’aucun risque sanitaire n’a été identifié par des éléments probants.

Dans son communiqué signé par sa présidente, Khady Sarr, la mission parlementaire souligne que ses investigations se poursuivent conformément aux prérogatives de contrôle confiées à l’Assemblée nationale du Sénégal par la Constitution et son règlement intérieur.

Les travaux en cours comprennent la poursuite des auditions, l’examen de documents techniques et administratifs ainsi que différentes vérifications. L’objectif est d’établir une analyse complète portant notamment sur la chronologie des faits, la conformité des procédures appliquées, la traçabilité des constats et les responsabilités administratives éventuelles.

Le Bureau de l’Assemblée nationale a décidé en février 2026 de proroger le mandat de cette mission, initialement installée le 5 janvier pour une durée de 30 jours. La nouvelle échéance doit permettre d’achever l’examen du dossier et de consolider les éléments recueillis.

À l’issue de ses travaux, la mission prévoit de remettre un rapport qui sera soumis à un débat en séance plénière, dans un souci de transparence et d’information du public. Elle a également réaffirmé son engagement à respecter les règles relatives à la confidentialité, aux droits des personnes et à l’impartialité du contrôle parlementaire, tout en appelant les administrations et les acteurs concernés à maintenir une coopération active.