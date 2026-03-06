Qualifications Mondial FIBA 2026 : les 13 Lionnes retenues pour représenter le Sénégal









Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal, Cheikh Sarr, a dévoilé la liste des 13 joueuses retenues pour le tournoi qualificatif de la Coupe du monde féminine FIBA 2026. La compétition se déroulera du 11 au 17 mars 2026 à San Juan.



Les Lionnes ont terminé leur stage de préparation vendredi à Stadium Marius Ndiaye, à Dakar, sous la direction du sélectionneur national.



Lors de ce tournoi qualificatif, le Sénégal évoluera dans le groupe B aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de Porto Rico, des États-Unis, de l’Espagne et de l’Italie.



Pour obtenir leur billet pour la phase finale prévue à Berlin, les équipes participantes devront terminer parmi les trois premières de chacun des quatre tournois qualificatifs. Les rencontres se joueront selon le format round-robin, dans lequel chaque formation affrontera toutes les autres équipes de son groupe, soit cinq matchs au total.



Au total, 11 places restent à attribuer pour compléter le tableau final de la compétition, qui réunira 16 nations. L’Allemagne, pays organisateur, ainsi que les vainqueurs des Coupes continentales féminines FIBA 2025 — l’Australie, la Belgique, le Nigéria et les États-Unis — sont déjà qualifiés, même s’ils participent également aux tournois qualificatifs.



Liste des joueuses sélectionnées

Victorine Thiaw (Tournefeuille Basket / France), Marie Diamé (Roche Vendée Basket / France), Léna Timéra (Nice Cavigal Basket / France), Ndioma Kane (ZKK Cinkarna Celje / Slovénie), Yacine Diop (APR Rwanda / Rwanda), Mathilde Aicha Diop (Gdrar / Portugal), Aminata Ly (Sporting Bkennaya / Liban), Fatou Pouye (CB Sevilla / Espagne), Sabou Guèye (Providence College / États-Unis), Néné Awa Ndiaye (Rutgers University / États-Unis), Khadija Faye (IDK Euskotren / Espagne), Sokhna Ndiaye (AS Montferrand Basket / France) et Mame Khoudia Fall (ASC Ville de Dakar / Sénégal).

