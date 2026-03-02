Solidarité Ramadan: Papa Ndiaye Kara apporte son Soutien à la Prison de Thies

À l’initiative de Papa Ndiaye Kara, l’événement a bénéficié de l’appui de Confection Cheikh Seye (COCHESE) ainsi que de la participation active de l’association Def Ngir Kou Tedd Ki.





Des denrées alimentaires composées de riz, sucre, huile, lait, dattes et autres produits de première nécessité ont été remises à l’administration pénitentiaire pour améliorer les conditions de rupture du jeûne des pensionnaires.





Les autorités de la prison ont exprimé leur reconnaissance envers les organisateurs et partenaires pour ce geste fort, qui contribue à instaurer un climat d’apaisement et d’espoir au sein de l’établissement.





Une action qui démontre encore une fois que la solidarité demeure une valeur fondamentale au Sénégal, surtout en période de spiritualité et de partage.

