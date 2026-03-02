Menu
L'Actualité au Sénégal

Solidarité Ramadan: Papa Ndiaye Kara apporte son Soutien à la Prison de Thies


Rédigé le Mercredi 4 Mars 2026 à 21:57 | Lu 32 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’élan de solidarité observé à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès a réuni plusieurs acteurs engagés autour d’une même cause : soutenir les détenus en ce mois béni de Ramadan.


À l’initiative de Papa Ndiaye Kara, l’événement a bénéficié de l’appui de Confection Cheikh Seye (COCHESE) ainsi que de la participation active de l’association Def Ngir Kou Tedd Ki.
 

Des denrées alimentaires composées de riz, sucre, huile, lait, dattes et autres produits de première nécessité ont été remises à l’administration pénitentiaire pour améliorer les conditions de rupture du jeûne des pensionnaires.
 

Les autorités de la prison ont exprimé leur reconnaissance envers les organisateurs et partenaires pour ce geste fort, qui contribue à instaurer un climat d’apaisement et d’espoir au sein de l’établissement.
 

Une action qui démontre encore une fois que la solidarité demeure une valeur fondamentale au Sénégal, surtout en période de spiritualité et de partage.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags