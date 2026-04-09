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Violences sur la route de Dakar : lourdes charges contre 8 chauffeurs à Louga


Rédigé le Vendredi 10 Avril 2026 à 15:25 | Lu 75 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Louga, huit chauffeurs ayant participé à une grève ont été placés sous mandat de dépôt après leur déferrement au parquet. Ils sont accusés d’avoir empêché des collègues non grévistes d’assurer le transport de passagers vers Dakar.


Violences sur la route de Dakar : lourdes charges contre 8 chauffeurs à Louga
Les faits se seraient produits à la sortie de Dahra, où les mis en cause auraient caillassé le pare-brise d’un véhicule « War Gaïndé » transportant des voyageurs.

Cet incident a rapidement dégénéré en tensions entre chauffeurs grévistes et non grévistes, ces derniers ayant envisagé une riposte.
Face au risque d’affrontement, les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra sont intervenus pour rétablir le calme et procéder aux interpellations.
 
Les huit chauffeurs sont poursuivis pour trouble à l’ordre public, manifestation non autorisée, entrave à la libre circulation des personnes, destruction de biens et mise en danger de la vie d’autrui.



Lat Soukabé Fall

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