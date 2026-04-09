Violences sur la route de Dakar : lourdes charges contre 8 chauffeurs à Louga

Les faits se seraient produits à la sortie de Dahra, où les mis en cause auraient caillassé le pare-brise d’un véhicule « War Gaïndé » transportant des voyageurs.
Cet incident a rapidement dégénéré en tensions entre chauffeurs grévistes et non grévistes, ces derniers ayant envisagé une riposte.
Cet incident a rapidement dégénéré en tensions entre chauffeurs grévistes et non grévistes, ces derniers ayant envisagé une riposte.
Face au risque d’affrontement, les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra sont intervenus pour rétablir le calme et procéder aux interpellations.
Les huit chauffeurs sont poursuivis pour trouble à l’ordre public, manifestation non autorisée, entrave à la libre circulation des personnes, destruction de biens et mise en danger de la vie d’autrui.