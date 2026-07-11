Selon des propos attribués à son intervention, Ousmane Sonko a déclaré : « S’il dissout l’Assemblée nationale, son gouvernement se terminera. Nous avons tous les leviers. »





Une sortie qui a rapidement retenu l’attention dans les milieux politiques. Pour ses soutiens, ces propos traduisent une volonté de rappeler le poids politique dont dispose encore PASTEF et sa capacité à peser sur les grandes décisions nationales.





Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions et de débats autour des relations entre les différentes institutions de la République. La question d’une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale reste un sujet régulièrement évoqué dans le paysage politique sénégalais.





Au cours de son intervention, Ousmane Sonko est également revenu sur sa relation avec Bassirou Diomaye Faye, exprimant sa déception face à l’évolution de la situation, tout en rappelant les engagements qui avaient porté le projet de PASTEF.



Le meeting de Touba aura ainsi été marqué par des messages à forte portée politique, entre rappel des engagements initiaux du mouvement et mise en garde sur les choix futurs des autorités.

