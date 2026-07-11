Devant ses militants, le leader de Pastef a tenu un discours offensif, laissant entendre que son camp dispose encore d’importants moyens politiques et institutionnels pour peser sur le cours des événements. Une déclaration qui relance les interrogations sur les relations devenues tendues entre les deux hommes qui formaient, il y a encore quelques mois, un tandem présenté comme indissociable.





« Nous avons tous les leviers », prévient Sonko

Dans son intervention, Ousmane Sonko a rappelé la place centrale occupée par son mouvement dans l’échiquier politique national. Selon lui, les forces qui soutiennent son projet disposent de suffisamment de ressources politiques pour faire entendre leur voix.





L’ancien Premier ministre n’a pas exclu l’utilisation de l’arme parlementaire. Il a évoqué la possibilité d’une motion de censure, une procédure prévue par la Constitution permettant à l’Assemblée nationale de renverser le gouvernement lorsqu’une majorité de députés retire sa confiance à l’équipe gouvernementale.





Une telle démarche constituerait un événement majeur dans la vie politique sénégalaise, car elle pourrait entraîner la chute du gouvernement et ouvrir une nouvelle période d’incertitude institutionnelle.





Une rupture progressive entre deux anciens alliés

La sortie d’Ousmane Sonko intervient dans un contexte particulier marqué par des divergences de plus en plus visibles avec Bassirou Diomaye Faye.





Les deux hommes ont longtemps été présentés comme les figures principales d’un même combat politique. Après plusieurs années d’opposition au régime de Macky Sall, leur alliance avait permis une large victoire lors de la présidentielle de 2024.





Mais depuis l’installation du nouveau pouvoir, des différences d’approche sont apparues. Certains proches de Sonko estiment que les engagements pris devant les Sénégalais doivent être appliqués avec davantage de rapidité et de fermeté.





De son côté, le président Diomaye Faye semble privilégier une méthode basée sur la gestion institutionnelle, le dialogue et la stabilité de l’État.





Le Premier ministre Al Amine Lô dans la ligne de mire

Au-delà du chef de l’État, le Premier ministre Al Amine Lô se retrouve également au centre des critiques.





Ousmane Sonko lui reproche une orientation qui, selon lui, pourrait s’éloigner de l’esprit initial du projet politique porté par Pastef. La nomination d’une nouvelle équipe gouvernementale avait déjà suscité des commentaires au sein de la classe politique, certains y voyant un changement de cap.





Pour les partisans de Sonko, le gouvernement doit rester fidèle aux promesses de transformation profonde annoncées durant la campagne électorale.





Ses adversaires considèrent, en revanche, que ces déclarations constituent une pression politique exercée sur l’exécutif et une manière de rappeler son influence dans le paysage national.





La bataille pourrait se déplacer à l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale apparaît désormais comme le principal terrain d’affrontement.





Une motion de censure nécessite une mobilisation importante des députés. Son adoption obligerait le gouvernement à quitter ses fonctions et provoquerait une crise politique majeure.





Toutefois, la mise en œuvre d’une telle procédure reste un pari risqué. Elle pourrait entraîner une nouvelle recomposition politique et modifier profondément les rapports de force entre les différents acteurs.





Pour plusieurs observateurs, la déclaration d’Ousmane Sonko ressemble autant à une menace institutionnelle qu’à un message politique : il veut montrer qu’il reste un acteur incontournable et qu’il entend peser sur les grandes décisions du pays.





Vers une nouvelle étape de la crise politique ?

Cette nouvelle séquence ouvre une période d’incertitude. Alors que les Sénégalais attendent des réponses sur les questions économiques, sociales et institutionnelles, le pouvoir se retrouve confronté à des tensions internes qui pourraient influencer la suite du mandat présidentiel.





Entre le président Bassirou Diomaye Faye, qui cherche à asseoir son autorité à la tête de l’État, et Ousmane Sonko, qui revendique une place centrale dans la mise en œuvre du projet politique porté par Pastef, le rapport de force semble loin d’être terminé.





La question demeure désormais : la menace de motion de censure restera-t-elle un simple avertissement politique ou deviendra-t-elle une véritable bataille institutionnelle ?

