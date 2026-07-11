En évoquant le président de la République, Ousmane Sonko a déclaré : « Diomaye est assis sur le balai ». Une expression qui a retenu l’attention des militants présents et qui intervient dans un contexte marqué par des débats sur l’évolution du projet politique porté par PASTEF.





Pour certains observateurs, cette sortie peut être interprétée comme une manière de rappeler à Bassirou Diomaye Faye les engagements initiaux du mouvement et le symbole de rupture incarné par le balai durant la campagne électorale. D’autres y voient un message politique adressé au chef de l’État sur la nécessité de rester fidèle aux promesses faites aux Sénégalais.





La phrase a également alimenté les discussions sur les relations entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, deux figures qui ont longtemps cheminé ensemble au sein du même projet politique. Des interrogations sont apparues ces derniers mois sur les éventuelles divergences au sommet de l’exécutif, même si les responsables concernés continuent d’afficher leur volonté de préserver l’unité.



À Touba, Ousmane Sonko a surtout insisté sur la poursuite du changement et sur la nécessité de respecter l’esprit du projet porté par PASTEF. Sa métaphore du balai pourrait ainsi être comprise comme un rappel politique, mais son interprétation exacte dépend du contexte complet de son intervention.

