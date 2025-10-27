Touba – Agression à Darou Marnane : une femme grièvement blessée

Selon des témoins, la victime, une commerçante d’une quarantaine d’années, quittait son domicile peu avant 6 heures pour rejoindre le marché local lorsque son agresseur lui a barré la route dans une ruelle sombre. L’homme l’aurait frappée à plusieurs reprises avec un objet tranchant avant de prendre la fuite, la laissant grièvement blessée.



Alertés par ses cris, des riverains ont accouru et transporté la victime à l’hôpital Matlaboul Fawzaïni où elle reçoit actuellement des soins intensifs. Son pronostic vital serait engagé selon une source médicale.



La Brigade spéciale de Touba a ouvert une enquête. Les gendarmes multiplient les patrouilles et les recoupements pour identifier et interpeller l’agresseur, dont le mobile reste pour l’instant inconnu.



Cette attaque relance le débat sur la sécurité dans les quartiers périphériques de Touba, notamment à l’aube, où les agressions ciblant des femmes se rendant au marché deviennent de plus en plus fréquentes.

