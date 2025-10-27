Menu
Touba – Agression à Darou Marnane : une femme grièvement blessée


Rédigé le Lundi 3 Novembre 2025 à 22:11 | Lu 25 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les habitants du quartier Darou Marnane, à Touba, sont encore sous le choc. Ce lundi, aux premières heures de la matinée, une femme qui se rendait au marché a été violemment agressée par un individu non identifié.


Selon des témoins, la victime, une commerçante d’une quarantaine d’années, quittait son domicile peu avant 6 heures pour rejoindre le marché local lorsque son agresseur lui a barré la route dans une ruelle sombre. L’homme l’aurait frappée à plusieurs reprises avec un objet tranchant avant de prendre la fuite, la laissant grièvement blessée.

Alertés par ses cris, des riverains ont accouru et transporté la victime à l’hôpital Matlaboul Fawzaïni où elle reçoit actuellement des soins intensifs. Son pronostic vital serait engagé selon une source médicale.

La Brigade spéciale de Touba a ouvert une enquête. Les gendarmes multiplient les patrouilles et les recoupements pour identifier et interpeller l’agresseur, dont le mobile reste pour l’instant inconnu.

Cette attaque relance le débat sur la sécurité dans les quartiers périphériques de Touba, notamment à l’aube, où les agressions ciblant des femmes se rendant au marché deviennent de plus en plus fréquentes.



Lat Soukabé Fall

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Ziguinchor : Une ressortissante nigériane accusée de vouloir contaminer des Sénégalais au VIH

Lat Soukabé Fall - 03/11/2025 - 0 Commentaire
B. D. Elohr, surnommée « Nelly », une jeune Nigériane de 23 ans, fait actuellement l’objet d’une enquête après son arrestation par la police de Ziguinchor pour des faits graves liés au VIH. Selon les...

Thiès : les 24 élèves exclus du lycée Jules Sagna réintégrés après médiation

- 03/11/2025 - 0 Commentaire
Les 24 élèves exclus du lycée Jules Sagna de Thiès pour tricherie ont été réintégrés dans d’autres établissements, à la suite d’une médiation impliquant les autorités académiques, le maire et les...
