Touba : 2,5 milliards FCFA mobilisés pour lutter contre les inondations et soutenir les sinistrés


Rédigé le Samedi 20 Septembre 2025 à 08:52


Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a annoncé à Touba une enveloppe de 2,5 milliards FCFA pour renforcer le dispositif anti-inondations et appuyer les sinistrés, avec un plan directeur en préparation.


En visite à Touba, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé la mobilisation d’une enveloppe supplémentaire de 2,5 milliards de francs CFA pour renforcer la lutte contre les inondations et venir en aide aux sinistrés de la cité religieuse.

Selon le ministre, un milliard de francs CFA sera consacré aux travaux et à l’achat d’équipements de pompage, tandis que le reste servira au soutien direct des populations touchées.

Cheikh Tidiane Dièye, qui séjourne depuis jeudi dans la région de Diourbel pour évaluer les dispositifs existants, a salué le fonctionnement des installations mises en place autour de la Grande Mosquée de Touba, particulièrement affectée lors des pluies de l’année dernière.

Il a précisé que les opérations de pompage se poursuivent afin de libérer les quartiers encore inondés et a annoncé l’élaboration d’un plan directeur global couvrant toute la ville, pour apporter des solutions durables face aux effets du changement climatique.

Par ailleurs, le ministre a réaffirmé son ambition de développer des travaux de canalisation pour évacuer les eaux pluviales vers la vallée du Sine, en utilisant les voies naturelles d’écoulement. Il a sollicité le soutien du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, afin de sensibiliser les familles concernées par les éventuels déplacements liés à ce projet.

aps



