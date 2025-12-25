Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : un maçon condamné à trois mois de prison pour vol


Rédigé le Lundi 29 Décembre 2025 à 18:47 | Lu 33 fois Rédigé par


À Thiès, un maçon a été condamné à trois mois de prison ferme après avoir été reconnu coupable de vol par le tribunal d’instance.


 

Un maçon a été reconnu coupable de vol et condamné à trois mois de prison ferme par le tribunal d’instance de Thiès. Le jugement a été rendu à l’issue de l’audience tenue ce lundi 29 décembre.

Selon les déclarations de la partie civile, l’accusé a été surpris en train de dérober de la ferraille dans le but de la revendre. Toujours selon cette version, lorsque le propriétaire est intervenu, le mis en cause aurait sorti une machette, adoptant une attitude menaçante.

Interpellé par les forces de l’ordre, l’homme a été placé sous mandat de dépôt dans l’attente de son jugement.

À la barre, le prévenu a tenté de contester les faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, le procureur de la République a estimé que les éléments du dossier étaient suffisamment établis et a requis l’application stricte de la loi.

Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet et a déclaré le prévenu coupable de vol, le condamnant à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme.



Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags