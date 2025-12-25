Thiès : un maçon condamné à trois mois de prison pour vol





Un maçon a été reconnu coupable de vol et condamné à trois mois de prison ferme par le tribunal d’instance de Thiès. Le jugement a été rendu à l’issue de l’audience tenue ce lundi 29 décembre.



Selon les déclarations de la partie civile, l’accusé a été surpris en train de dérober de la ferraille dans le but de la revendre. Toujours selon cette version, lorsque le propriétaire est intervenu, le mis en cause aurait sorti une machette, adoptant une attitude menaçante.



Interpellé par les forces de l’ordre, l’homme a été placé sous mandat de dépôt dans l’attente de son jugement.



À la barre, le prévenu a tenté de contester les faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, le procureur de la République a estimé que les éléments du dossier étaient suffisamment établis et a requis l’application stricte de la loi.



Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet et a déclaré le prévenu coupable de vol, le condamnant à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme.

