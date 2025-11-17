Tivaouane : validation communautaire du projet de centrale solaire destinée à la Grande Mosquée





Le projet visant à mettre en place une centrale solaire de 10 mégawatts pour couvrir les besoins énergétiques de la Grande Mosquée de Tivaouane a été validé par les populations, à l’issue d’une audience publique consacrée à la restitution de l’étude d’impact environnemental et social.



Cette rencontre, présidée par le préfet du département, Mamadou Guèye, a réuni l’ensemble des acteurs concernés : autorités administratives et municipales, services techniques, responsables religieux, représentants de l’Association Jamaatou Nour Assouniya (AJANA), délégués de quartiers ainsi que des habitants impliqués par le projet. Elle s’est déroulée mardi dans la cité religieuse.



El Hadji Malick Sarr, représentant de l’AJANA qui supervise les travaux liés à l’édifice religieux, a rappelé que la transparence, la participation communautaire, la concertation et le respect des droits humains ont guidé la conception du projet.



Les populations ont donné leur accord tout en soumettant des préoccupations portant sur la santé, la sécurité et les opportunités d’emploi pour les résidents. Elles ont également souligné le rôle majeur de la Grande Mosquée de Tivaouane pour la communauté tidiane.



La municipalité, par l’intermédiaire de son secrétaire général Khalifa Gaye, a salué le processus consultatif ayant permis de retenir le site destiné à l’installation. Le directeur régional de l’environnement a détaillé les étapes réglementaires déjà validées et salué une collaboration jugée exemplaire entre les partenaires.



Le cabinet chargé de l’étude a présenté les principaux effets du projet : perspectives de formation et d’emploi local, compensation jugée juste pour les personnes concernées, mais aussi quelques perturbations temporaires liées aux travaux et aux déplacements provisoires.



L’ingénieur responsable a précisé que la centrale, implantée sur 17 hectares, fournira l’énergie nécessaire à la mosquée et injectera l’excédent dans le réseau de la Senelec grâce à un partenariat établi. Il a assuré que les installations ne présentent pas de risques pour la santé et que le recrutement donnera priorité à la main-d’œuvre locale.



Le préfet Mamadou Guèye a conclu en soulignant le consensus obtenu, les attentes en matière d’accompagnement et d’opportunités pour les habitants, ainsi que l’importance de mettre en œuvre des mesures d’atténuation adaptées.



aps

