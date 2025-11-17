Médiature de la République : 120 réclamations enregistrées entre avril et septembre 2025





Entre le 1ᵉʳ avril et le 30 septembre 2025, la médiature de la République a reçu cent vingt réclamations, selon le bulletin d’informations trimestriel publié en octobre. Parmi ces dossiers, douze relèvent du domaine privé, trois ne correspondent pas aux compétences de l’institution, deux n’ont pas respecté la procédure préalable auprès de l’administration concernée, deux autres sont liés à des affaires suivies par la justice, et trois sont jugés non fondés.



Il ressort de ce tri que quatre-vingt-dix-huit dossiers sont actuellement en cours de traitement. Le bulletin précise que le foncier arrive en tête avec vingt-quatre réclamations. Viennent ensuite les dossiers relatifs aux pensions de retraite, aux régularisations administratives, ainsi qu’aux demandes de paiement de créances ou d’indemnités dues par l’État ou ses structures.



Par ailleurs, vingt-six réclamations portent sur des questions diverses, dont certaines impliquant des avocats. Les services les plus sollicités sont le ministère des Finances et du Budget (19 dossiers), les communes (11 dossiers), le ministère de l’Intérieur (8 dossiers), l’IPRES (6 dossiers), ainsi que le ministère de l’Urbanisme et du Cadre de vie (5 dossiers). Les autres ministères totalisent douze réclamations, tandis que vingt-deux dossiers concernent différents organismes chargés de missions de service public.

