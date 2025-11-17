Dakar–Tambacounda : la phase préparatoire de la nouvelle ligne ferroviaire achevée en 2026





Le Premier ministre a annoncé ce mercredi à Dakar que la phase préparatoire du projet de ligne ferroviaire Dakar–Tambacounda sera achevée en 2026. Le communiqué du Conseil des ministres rappelle que les travaux initiaux de cette future ligne à écartement standard sont déjà engagés.



Le compte rendu de la réunion cite Ousmane Sonko, qui confirme que cette étape préalable du projet devrait prendre fin en 2026. Selon le document, cette infrastructure contribuera à renforcer la mobilité durable, améliorer la sécurité routière, favoriser le développement industriel et logistique, et participer à l’ouverture de plusieurs zones du territoire.



Dans l’attente de la mise en œuvre du nouveau tracé, la voie métrique réhabilitée continuera d’assurer le service et de préserver l’expertise ferroviaire existante.



Concernant la sécurité routière, et sur la base des recommandations issues des états généraux des transports publics d’octobre 2025, Ousmane Sonko a demandé aux ministres concernés de lui présenter avant la fin de l’année un plan d’action opérationnel, détaillé et mesurable. Ce programme devra ensuite être suivi par un comité multidisciplinaire placé sous la supervision de la Primature.

