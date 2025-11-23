Tivaouane : une pirogue échoue à Khondio avec 96 migrants secourus





Une embarcation transportant 96 personnes a été retrouvée mardi sur la plage du village de Khondio, dans le département de Tivaouane, selon des informations recueillies auprès de sources sécuritaires.



D’après les mêmes sources, le groupe était composé de 78 ressortissants maliens – dont 72 hommes et 6 femmes –, de 6 personnes originaires de Gambie, de 5 personnes venues de Guinée ainsi que de 7 ressortissants sénégalais.



L’embarcation avait quitté Bakau, en Gambie, le vendredi 21 novembre vers 2 heures du matin, avant d’arriver au large de Khondio, dans la commune de Darou Khoudoss.



Prévenus par des habitants, les éléments de la brigade de gendarmerie de Mboro se sont rapidement déplacés sur le site. Les personnes présentes à bord ont été conduites à la brigade territoriale, où elles ont reçu une prise en charge avant de passer aux auditions habituelles.



Une enquête a été ouverte afin d’identifier les responsables de ce déplacement non autorisé.

