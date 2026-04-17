Tivaouane : un trafiquant abandonne drogue et permis en fuyant la police

Les policiers, en patrouille, repèrent un véhicule circulant de manière suspecte dans des zones peu éclairées. Après observation, ils soupçonnent une activité de trafic de chanvre indien.





Lorsque les forces de l’ordre tentent d’intercepter le véhicule, le conducteur prend immédiatement la fuite, déclenchant une course-poursuite à travers plusieurs rues de la ville.





La poursuite dure plusieurs minutes avant que le suspect ne perde le contrôle de la situation. Il abandonne son véhicule et s’enfuit à pied, profitant de l’obscurité.





Lors de la fouille du véhicule abandonné, les policiers découvrent 13 cornets de chanvre indien, un téléphone portable et plusieurs documents.





L’élément déterminant reste un permis de conduire retrouvé dans la boîte à gants, portant clairement l’identité du suspect. Cette erreur permet aux enquêteurs de l’identifier rapidement.





Le véhicule a été saisi et l’enquête se poursuit pour retrouver l’individu.

