Évasion spectaculaire à la MAC de Mbacké : un détenu repris après une course-poursuite

Selon nos sources, le prisonnier identifié comme Sakhir Diop aurait exploité les travaux de nettoyage des bureaux situés en terrasse pour passer à l’acte. Dans un moment de relâchement de la surveillance, il aurait réussi à accéder à un balcon avant de sauter hors de l’enceinte de la prison.





L’alerte a immédiatement été donnée, déclenchant une poursuite rapide menée par un surveillant pénitentiaire. Le fugitif a réussi à quitter l’établissement, mais sa cavale n’aura duré que peu de temps.





Après une course-poursuite dans les environs, le détenu a finalement été localisé et interpellé dans un domicile où il avait tenté de se cacher. L’intervention rapide des agents a permis de mettre fin à sa tentative d’évasion sans incident majeur pour les riverains.





D’après des sources proches du dossier, Sakhir Diop purgeait une peine d’un an de prison pour des faits d’abus de confiance. Il avait déjà exécuté environ neuf mois de sa condamnation au moment des faits, ce qui rend son acte d’évasion d’autant plus surprenant à quelques semaines de sa libération prévue.





Le mis en cause a été remis aux autorités compétentes du commissariat urbain de Mbacké. Une nouvelle procédure judiciaire devrait être ouverte pour répondre à cette tentative d’évasion, un délit qui pourrait alourdir sa situation pénale.





Cet incident relance par ailleurs les interrogations sur les conditions de surveillance et de sécurité au sein des établissements pénitentiaires, notamment lors des travaux ou mouvements internes des détenus.





Une enquête interne pourrait également être envisagée afin de déterminer les circonstances exactes de cette faille et d’éventuelles responsabilités dans le dispositif de garde.

