Thiènaba : Mbaye Diène réclame ses « peines », le maire Talla Diagne évoque un lotissement légal

À Thiènaba Seck, le différend autour d’un champ concerné par un projet de lotissement se poursuit. Après les accusations du cultivateur Mbaye Diène, qui réclame une indemnisation pour les investissements réalisés sur son exploitation, le maire Talla Diagne apporte sa version des faits. Joint par téléphone par Thiesinfo, l'édile affirme que la procédure a été menée dans le strict respect de la légalité, dans le cadre d’un lotissement d’État dûment autorisé. Il soutient avoir proposé aux cultivateurs une compensation équivalant à 50 % des parcelles aménagées, contre les 45 % initialement demandés. Selon lui, Mbaye Diène aurait refusé une offre de 21 parcelles sur les 33 issues de son champ, ainsi que de fournir sa carte nationale d’identité nécessaire à la poursuite de la procédure.