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Thiènaba : Mbaye Diène réclame ses « peines » après le lotissement de son champ familial

« Je n’ai jamais refusé le lotissement, je demande seulement qu’on me rembourse ce qui m’est dû »

Thiènaba – La polémique enfle autour du lotissement d’un vaste champ situé à Thiènaba Seck. Son propriétaire exploitant, Mbaye Diène, affirme ne pas s’opposer au projet de lotissement engagé dans la zone, mais réclame une juste compensation pour les investissements réalisés sur cette terre héritée de ses ancêtres.

Selon lui, des centaines d’arbres auraient été détruits et plusieurs aménagements agricoles anéantis sans qu’il ne reçoive le dédommagement qu’il estime légitime.

Un héritage familial transmis de génération en génération

Face à la presse, Mbaye Diène rappelle que ce champ appartient à sa famille depuis plusieurs générations.

« J’ai hérité ce champ de mon père, qui lui-même l’avait hérité de son père. Nous avons travaillé cette terre durant des décennies. J’y ai investi beaucoup d’argent et d’efforts. »

Selon lui, le site est l’un des espaces agricoles les plus productifs de la localité. Il y a développé des cultures, installé des puits, des robinets et divers équipements destinés à améliorer le rendement agricole.

Plus de 1 100 arbres abattus, selon l’exploitant

Le principal grief de Mbaye Diène concerne la destruction du couvert végétal entourant son exploitation.

« Ce qui me fait le plus mal, ce n’est pas le lotissement. C’est la destruction des arbres qui protégeaient et entouraient le champ. »

L’exploitant affirme avoir recensé plus de 1 100 arbres abattus dans la zone, parmi lesquels des espèces anciennes dont certaines existeraient depuis plus d’un siècle.

« J’ai répertorié des arbres qui étaient là depuis 1915. Il y avait toutes sortes d’essences. Aujourd’hui, beaucoup ont disparu. »

Il regrette particulièrement l’abattage des grands « Niaks » qui entouraient l’exploitation et constituaient, selon lui, une véritable richesse environnementale pour Thiènaba.

« Mes femmes se sont couchées devant les bulldozers »

Mbaye Diène raconte également les moments de tension qui ont accompagné les opérations sur le terrain.

« Lorsque les engins sont arrivés pour détruire certaines installations, j’ai été retenu ailleurs. Ce sont mes femmes qui se sont couchées devant les bulldozers pour empêcher la destruction totale de la clôture. »

Une scène qui, selon lui, illustre le désarroi de toute une famille voyant disparaître le fruit de plusieurs décennies de travail.

Une bataille judiciaire engagée

Estimant avoir subi un préjudice important, Mbaye Diène indique avoir saisi un avocat afin de défendre ses intérêts.

« J’ai une délibération, j’ai des preuves, j’ai investi dans ce champ. Je demande simplement qu’on me rembourse mes peines et qu’on me donne ce qui m’est dû. »

L’agriculteur révèle également avoir été convoqué à plusieurs reprises dans le cadre de cette affaire.

« Le maire Talla Diagne m’a appelé. J’ai été entendu au niveau de plusieurs services, y compris à la Brigade de recherches et devant les autorités compétentes. Mais je continue de réclamer mes droits. »

« Je ne suis pas contre le lotissement »

Face aux accusations selon lesquelles il chercherait à bloquer le projet, Mbaye Diène tient à clarifier sa position.

« Depuis le début, je n’ai jamais refusé le lotissement. Je suis d’accord pour que le développement se fasse. Le dernier lotissement date de 2023 et je ne m’y suis jamais opposé. Je demande seulement que l’on me restitue mes parcelles après le lotissement et que l’on m’indemnise pour les investissements réalisés. »

Selon lui, sa revendication porte exclusivement sur la reconnaissance des efforts consentis pendant des années pour valoriser cette terre.

Un appel aux autorités locales

L’exploitant se dit particulièrement surpris du silence de plusieurs autorités locales qu’il estime pourtant informées de la situation.

Il cite notamment les autorités religieuses de Thiènaba, les services des Eaux et Forêts, le Sous-préfet, l’Imam, la Gendarmerie ainsi que la municipalité.

« Ce qui s’est passé fait mal à beaucoup d’habitants du village. Je suis commerçant, j’ai participé à plusieurs réalisations dans la commune, notamment au plus grand daara de Thiènaba. Aujourd’hui, je demande simplement justice. »

Thiesinfo attend la réaction du maire

À travers cette sortie médiatique, Mbaye Diène réaffirme qu’il ne s’oppose pas au développement urbain ni au lotissement de la zone concernée. Il réclame toutefois une indemnisation qu’il juge conforme aux investissements réalisés sur son exploitation agricole.

Soucieux du respect du principe du contradictoire, Thiesinfo donne rendez-vous à ses lecteurs pour la publication prochaine de la version du maire de Thiènaba, M. Talla Diagne, afin de permettre à toutes les parties concernées de s’exprimer sur cette affaire.