Thiès accélère sa modernisation : Babacar Diop lance les phases 4 et 5 de l’éclairage public et la phase 2 des feux tricolores

THIÈS – La Ville de Thiès poursuit sa marche vers la modernisation. Le maire de la Ville, Dr Babacar Diop, a procédé ce mercredi 3 juin 2026 au lancement officiel des phases 4 et 5 du programme de modernisation et de densification de l’éclairage public dans plusieurs quartiers de la cité du Rail, tout en donnant le coup d’envoi de la phase 2 du vaste programme d’installation de feux tricolores sur dix nouveaux carrefours stratégiques.

Devant les populations de Diakhao et de Thialy, des autorités administratives, des élus locaux et de nombreux acteurs communautaires, l’édile de Thiès a détaillé sa vision d’une ville plus moderne, plus sûre et mieux équipée pour répondre aux besoins croissants des habitants.

Une priorité désormais accordée aux quartiers

Dans son allocution, Dr Babacar Diop a expliqué que les premières phases du programme d’éclairage public avaient essentiellement concerné les grandes avenues, les artères principales et le centre-ville de Thiès. Une stratégie qui a permis de moderniser une partie importante du réseau lumineux urbain.

Mais selon lui, les nombreuses sollicitations émanant des quartiers ont convaincu la municipalité de réorienter les investissements vers les zones résidentielles.

« Les dernières phases nous avaient permis de remettre l’éclairage au niveau des avenues et du centre-ville. Depuis lors, beaucoup de réclamations provenaient des quartiers. C’est pourquoi nous avons décidé de consacrer cette année exclusivement aux quartiers », a déclaré le maire.

Les quartiers de Diakhao et de Thialy constituent ainsi les premiers bénéficiaires de cette nouvelle étape du programme. Plus de 500 points lumineux y ont déjà été installés afin d’améliorer la sécurité, la mobilité nocturne et les conditions de vie des populations.

Plusieurs quartiers concernés par les prochaines étapes

Le programme ne s’arrêtera pas à Diakhao et Thialy. Le maire a annoncé que les quartiers R100, Som, Tahikaw, Médina Fall, Cœur Issa, Cité Ouvrière, Carrière, Grande Thiès et Darou Salam 2 bénéficieront également de cette modernisation de l’éclairage public.

Pour Dr Babacar Diop, il s’agit d’un investissement stratégique visant à réduire l’insécurité dans les zones périphériques souvent confrontées à un déficit d’éclairage.

« Ce sont des quartiers populaires, parfois périphériques, confrontés à des problèmes d’insécurité. L’éclairage apporte la vie, la sécurité et favorise le développement économique », a-t-il souligné.

L’édile a notamment insisté sur les retombées positives pour les femmes commerçantes qui exercent leurs activités en soirée et qui pourront désormais travailler dans des conditions plus sûres.

Dix nouveaux carrefours équipés de feux tricolores

Parallèlement au programme d’éclairage public, la Ville de Thiès a lancé la phase 2 de son ambitieux projet de feux tricolores.

Après une première phase ayant permis l’installation d’équipements sur cinq carrefours majeurs de la ville, dix nouveaux carrefours seront désormais concernés. Cette deuxième étape s’inscrit dans la continuité du programme de modernisation de la circulation urbaine lancé en 2025 par la municipalité. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Selon le maire, les nouveaux feux seront notamment installés :

Au niveau du carrefour situé avant le stade Lat Dior ;

Dans la zone desservant Mbour 3, Mbour 4 et Grand Standing ;

Autour de la mairie de ville ;

À la Place Mamadou Dia ;

Au niveau des passages à niveau vers Ecobank ;

Près du Commissariat central.

Ces sites correspondent aux carrefours identifiés comme prioritaires dans les études réalisées avec les partenaires techniques de la Ville. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Vers l’achèvement complet du programme de signalisation

Dr Babacar Diop a annoncé qu’une troisième phase viendra compléter le dispositif avec l’installation de feux tricolores au rond-point de l’Hôpital régional, à l’intersection Robinet-Bagarre, au Champ de courses et à la station SGF du quartier Hersent.

L’objectif affiché est clair : doter Thiès d’un réseau moderne de signalisation routière afin d’améliorer la fluidité du trafic et de renforcer durablement la sécurité des usagers.

« D’ici la fin du programme, Thiès disposera d’un dispositif complet permettant d’assurer une meilleure sécurité routière et une meilleure gestion de la circulation », a affirmé le maire.

Ce projet marque le retour historique des feux tricolores dans la capitale du Rail, près de soixante ans après leur disparition. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Des actions sociales au cœur du mandat

Au-delà des infrastructures, le maire a rappelé plusieurs initiatives sociales portées par la Ville de Thiès.

Il a notamment annoncé le financement de 3 000 femmes à travers les trois communes de Thiès, soit environ 1 000 bénéficiaires par commune.

Dans le domaine de l’éducation, il a indiqué que chaque année entre 1 200 et 1 300 étudiants thiessois bénéficient de bourses financées par la municipalité.

Sur le plan sanitaire, Dr Babacar Diop a révélé que plus de 5 000 familles ont déjà bénéficié du programme de couverture médicale mis en place par la Ville en 2025.

L’objectif pour l’année 2026 est désormais d’atteindre entre 20 000 et 25 000 familles bénéficiaires.

« Les ressources sont déjà disponibles. Nous voulons que les couches vulnérables puissent se soigner et bénéficier d’un accompagnement social permanent », a assuré le maire.

Un message de soutien au nouveau gouvernement

Profitant de cette cérémonie, le maire de Thiès a adressé ses félicitations au nouveau gouvernement sénégalais ainsi qu’au nouveau Premier ministre.

Il a également formulé des vœux de réussite à l’endroit du ministre Me Ousmane Diagne dans ses nouvelles fonctions gouvernementales.

À travers ces différents projets, la Ville de Thiès entend poursuivre sa transformation urbaine en misant simultanément sur la modernisation des infrastructures, la sécurité routière, l’éclairage public et les politiques sociales destinées à améliorer durablement le quotidien des populations.

🎥 Vidéo de la cérémonie

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