Dakar : une altercation entre suspects facilite leur arrestation

Tout commence la veille, dans une zone peu éclairée située à proximité du mur du Train Express Régional (TER). Une jeune fille y est violemment prise pour cible par deux individus. Sous la menace, elle est contrainte de céder son téléphone portable. L’agression, rapide et brutale, s’inscrit dans un mode opératoire désormais bien connu : agir la nuit, en groupe, et profiter de l’isolement des victimes.





Mais contre toute attente, ce vol ne restera pas impuni bien longtemps. Quelques heures après les faits, une dispute éclate entre les deux agresseurs. À l’origine de cette altercation : la répartition du butin. Une querelle banale dans le milieu de la petite délinquance, mais qui va prendre une tournure décisive.





Selon des sources concordantes, la tension monte au point d’alerter l’entourage familial de l’un des suspects. Sa grand-mère, excédée par la situation, décide alors de franchir un cap rarement observé dans ce type d’affaire : elle sollicite directement l’intervention de la police. Un geste fort, qui va changer le cours de l’enquête.





Alertés, les éléments du Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao, appuyés par la Brigade de Recherches (BR), se rendent sur les lieux. Sur place, ils interpellent l’un des suspects, en possession du téléphone volé. Un détail va alors intriguer les enquêteurs : l’appareil se met à sonner en pleine intervention.





Au bout du fil, une autre victime. Ce coup de téléphone inattendu vient confirmer les soupçons des policiers : le suspect ne serait pas à son premier acte. Pris au piège, il finit par passer aux aveux. Mieux encore, il décide de collaborer en dénonçant son complice.





Grâce à ces informations, les forces de l’ordre parviennent rapidement à mettre la main sur le second individu. Ce dernier est interpellé sans grande résistance, bouclant ainsi une opération rendue possible par une succession d’événements aussi imprévisibles que déterminants.





Placés en garde à vue, les deux mis en cause devront répondre des chefs d’accusation d’« association de malfaiteurs » et de « vol en réunion commis la nuit », des infractions lourdement sanctionnées par le Code pénal sénégalais. Les enquêteurs cherchent désormais à établir si les suspects sont impliqués dans d’autres agressions similaires dans la zone.





Cette affaire met en lumière une réalité persistante : l’insécurité nocturne dans certains quartiers urbains. Mais elle révèle aussi un élément plus rare : le rôle inattendu joué par l’entourage familial dans la lutte contre la délinquance.





Au final, ce ne sont ni une longue traque, ni une enquête sophistiquée qui auront permis de mettre fin aux agissements de ce duo, mais bien une simple dispute… et le courage d’une grand-mère décidée à dire stop.

