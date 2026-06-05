Thiès : Babacar Diop a-t-il réellement refusé un poste de ministre proposé par le Président Diomaye Faye ?

Le journaliste Cheikh Yérim Seck a affirmé que le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, aurait décliné le poste de ministre de l’Enseignement supérieur que le Président Bassirou Diomaye Faye lui aurait proposé, préférant poursuivre les grands chantiers engagés dans la ville de Thiès.



Si cette information est exacte, elle mérite d'être expliquée davantage. En effet, Babacar Diop est lui-même enseignant-chercheur et universitaire. Refuser un département aussi stratégique que l’Enseignement supérieur peut surprendre plus d’un observateur, d’autant plus qu’il a longtemps été perçu comme un allié politique proche du Président Diomaye Faye.



Les relations entre les deux hommes semblaient pourtant excellentes. Le Chef de l’État s’est personnellement déplacé à Thiès pour inaugurer la statue de Lat Dior et a choisi la capitale du Rail pour accueillir la célébration de la fête de l’Indépendance 2026, un honneur exceptionnel accordé à la ville.



Dès lors, plusieurs questions se posent :



Cheikh Yérim Seck a-t-il vérifié cette information auprès des principales parties concernées ?

Le Président Diomaye Faye a-t-il réellement proposé ce portefeuille à Babacar Diop ?

Pourquoi ce dernier aurait-il refusé une telle responsabilité nationale ?

Existe-t-il aujourd’hui des divergences entre le Président de la République et le maire de Thiès ?

Certains observateurs rappellent également qu'au cours de la célébration de la fête de l’Indépendance à Thiès, le Président Diomaye Faye n'avait pas particulièrement mis en avant le nom de Babacar Diop dans son discours officiel. Ce détail a alimenté diverses spéculations dans l'opinion.



Par ailleurs, le nouveau gouvernement a vu l’entrée d’ Ousmane Diagne comme ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture. Or, ce dernier avait publiquement critiqué l'organisation de la fête de l'Indépendance à Thiès et dénoncé ce qu'il considérait comme une récupération politique de l'événement.



Faut-il y voir un simple concours de circonstances ou le signe d'un refroidissement politique entre le Président Diomaye Faye et le maire de Thiès ?



À ce stade, aucune déclaration officielle du Président de la République ou de Babacar Diop ne permet de confirmer l’existence d’un quelconque différend. En revanche, l'information selon laquelle le maire de Thiès aurait refusé un poste ministériel a bien été relayée publiquement par Cheikh Yérim Seck et reprise par plusieurs médias sénégalais.

Face aux nombreuses interrogations suscitées par cette révélation, une prise de parole de Babacar Diop permettrait sans doute d'éclairer l'opinion publique sur les raisons de ce choix et sur la nature actuelle de ses relations avec le Chef de l'État.

