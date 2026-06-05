LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU VENDREDI 05 JUIN 2026

Le chef de l’Etat préside, ce vendredi, la réunion du Conseil des ministres, quatre jours après la formation du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo.



Le gouvernement de 30 ministres, constitué lundi par le Premier ministre, Ahmadou Al Aaminou Lo, compte 18 nouveaux membres sans ceux de Pastef.



Les passations de service se sont déroulées, jeudi.



Mouhamadou Makhtar Cissé a fait son retour au ministère de l’Intérieur, qu’il avait occupé entre février et mars 2024 pour organiser la Présidentielle de 2024. Me Moussa Sarr, avocat, a désormais en charge la Justice, un secteur qu’il connaît bien.



Marie Angélique Sélbé Diouf, jusque-là députée de PASTEF, se voit confier le département de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités précédemment occupé par Maïmouna Dièye.



Boubacar Camara, jusque-là ministre secrétaire général du gouvernement aux côtés du Premier ministre Ousmane Sonko, s’occupe désormais de l’Enseignement supérieur, tandis que Cheikh Oumar Ba, ministre-conseiller du président de la République, est appelé à diriger l’Agriculture, la Souveraineté alimentaire et l’Elevage.



Il a dirigé l’Initiative prospective agricole et rurale (Ipar), un centre de recherche indépendant à vocation régionale, basé à Dakar.



Samba Diouf hérite des Télécommunications jusque-là entre les mains de Alioune Sall, tandis que Mamadou Lamine Dianté libère la présidence du Haut conseil du dialogue social pour prendre la Fonction publique.



Au département de la Jeunesse et des Sports, une femme, Djirèye Clotilde Coly, remplace une autre, Khady Diène Gaye.



Alpha Thiam, membre de la “coalition Diomaye Président”, hérite de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, tout comme sa camarade de coalition, Amy Mara Dièye, qui remplace Fatou Diouf au ministère de la Pêche et de l’Economie maritime.



Idrissa Samb récupère l’Emploi et la Formation professionnelle et technique, laissé par Moustapha Sarré, et Cheikh Oumar Seck est affecté aux Mines et à la Géologie



Aliou Gory Diouf gère désormais l’Environnement et la Transition écologique, tandis qu’Abdou Lahat Ndiaye, député PASTEF, gère le département des Transports terrestres et aériens.



Bassirou Sarr est chargé du Budget auprès du ministre de l’Economie et des Finances, et Allé Nar Diop, chargé de l’Economie, de la Coopération et du Plan auprès du même ministre.



Les deux autres nouveaux sont Ousmane Diagne (Elevage) et Mame Coumba Diop, ministre auprès du ministre de la Culture, de l’’Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique.



Nommé, le lundi 25 mai 2026, en remplacement de Ousmane Sonko, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo, 60 ans, est un économiste de formation. Il était ministre, secrétaire général du gouvernement, puis ministre d’Etat chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation “Sénégal 2050”.



Il a été directeur national de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).



Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo explique la cohérence de son équipe



Le nouveau gouvernement, “de mission et d’obligation de résultats”, compte impulser un changement de méthode et de dynamique appelé à solliciter toutes les ressources humaines du pays et de sa diaspora, en appui au pilotage des politiques publiques, a déclaré le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo.



“Nous avons un gouvernement de mission et d’obligation de résultats qui a un socle politique et un socle technocratique. C’est un gouvernement de prise en compte de notre désir et réalité du vivre ensemble dans la diversité territoriale et sociale qui fait la place aux jeunes et aux femmes”, a-t-il indiqué dans une déclaration prononcée peu après la publication de la liste du nouveau gouvernement.



Il a fait observer que le nouveau ministère de l’Economie, des Finances et du Plan résulte de la fusion des précédents départements des Finances et du Budget et de l’Economie, du Plan et de la Coopération, dans le but de rétablir une certaine cohérence.



Le chef du gouvernement a souligné que de la même manière, deux ministres auprès du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan ont été nommés “pour appuyer l’action du ministre”.



“Deux ministères ont été réaménagés, en transférant certains de leurs prérogatives à d’autres ministères. Il s’agit du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique dont les attributions en matière de communication ont été transférées pour un besoin de cohérence, au porte-parole du gouvernement, qui a été élevé au rang de ministre plein”, a-t-il ajouté.



Le ministère en charge de l’Energie, du Pétrole et des Mines, de son côté, a vu ses compétences en matière de mines transférées à un nouveau ministère qui est celui des Mines et de la Géologie, a signalé M. Lô.



“Vous noterez que, comme je l’avais indiqué lors de la nomination, que nous avons maintenu et nous allons maintenir le cap, avec un changement de méthode qui sera axé sur la cohérence institutionnelle et la cohérence de l’action gouvernementale”, a relevé le Premier ministre.



“Il y aura un changement de méthode et de dynamique qui sollicitera toutes nos ressources humaines, d’ici et de la diaspora, en appui au pilotage des politiques publiques”, a-t-il conclu.

