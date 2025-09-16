Tivaouane : les commerçants du marché de Keur Matar suspendent le paiement des taxes





Les commerçants du marché de Keur Matar, à Tivaouane, ont annoncé lundi la suspension du paiement des taxes municipales. Ils exigent de la mairie des mesures urgentes pour sécuriser et assainir cet espace essentiel à l’économie locale.



Selon leur délégué, Lamine Dème, le marché est dépourvu de moyens élémentaires : « Il n’y a ni portail, ni éclairage, ni gardien. Cette situation favorise la recrudescence des vols », a-t-il dénoncé.



Il a également pointé l’absence de nettoyage régulier, ce qui a entraîné une insalubrité alarmante. Les toilettes sont jugées inutilisables et les abords du marché envahis par des ordures, posant de sérieux risques sanitaires pour les usagers et les riverains.



Les commerçants rappellent que le marché constitue une source vitale de revenus pour de nombreuses familles de la commune, accueillant quotidiennement vendeurs de denrées alimentaires, artisans et petits commerçants. « Cet espace est notre outil de travail. Son abandon met en péril nos activités et la sécurité des clients », a insisté M. Dème.



Après plusieurs démarches infructueuses auprès de la municipalité, ils ont décidé de hausser le ton en conditionnant la reprise du paiement des taxes à la résolution rapide de leurs doléances.



Interrogé par l’APS, Badou Ndiaye, agent municipal, a reconnu la légitimité des revendications et salué la patience des commerçants, tout en appelant à un dialogue constructif sous la conduite du maire Demba Diop Sy.

