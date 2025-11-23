Kafountine : découverte inquiétante sur les rives de l’île de Saloulou

Une découverte troublante a été signalée jeudi soir à Kafountine, dans le département de Bignona. Un pêcheur d’une trentaine d’années a été retrouvé sur les rives de l’île de Saloulou dans un état laissant planer de nombreuses interrogations. Selon les informations rapportées, la situation de la dépouille compliquait toute lecture immédiate des circonstances.



Alertés rapidement par les habitants, les services compétents se sont rendus sur place. Une enquête a été ouverte afin d’établir ce qui a pu conduire à cet incident et de vérifier si d’autres personnes pourraient être liées aux faits. Cette découverte a créé un climat d’inquiétude au sein des pêcheurs et riverains de la zone, déjà très préoccupés.



Cet événement intervient alors qu’un autre dossier avait récemment secoué la même localité. Dans le quartier de Naffacounda, un jeune ressortissant étranger avait été retrouvé dans une situation dramatique, poussant la gendarmerie à enclencher des investigations pour comprendre ce qui s’était passé.

