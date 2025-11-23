Keur Massar : deux interpellations et saisies majeures lors d’opérations ciblées

Dans la zone de Keur Massar, la Brigade de Recherches a récemment conduit plusieurs interventions ayant abouti à des résultats significatifs dans la lutte contre les réseaux illicites. Ces opérations, menées sur plusieurs jours, ont permis d’identifier et de neutraliser deux individus impliqués dans des activités interdites.



Tout a commencé le vendredi 21 novembre 2025, lorsque des informations exploitables ont orienté les enquêteurs vers un réseau actif à Niague. Après une phase prolongée d’observation, les gendarmes ont pu interpeller la principale cible, surprise dans son propre poulailler. L’homme est poursuivi pour détention et circulation de produits prohibés ainsi que pour possession illégale d’arme.



Une fouille effectuée sur les lieux a abouti à la découverte de 2,5 kg de substances interdites, d’une arme, de deux munitions de calibre 6 mm et d’un étui de calibre 12/7.



Le lendemain, au cours d’une opération de sécurisation menée dans le même secteur, les éléments de la brigade ont repéré un autre individu adoptant un comportement jugé suspect. Grâce à une intervention discrète et rapide, il a été arrêté et il transportait 500 grammes de produits prohibés.



Ces actions témoignent de l’engagement constant de la gendarmerie à freiner les activités clandestines et à garantir un environnement plus sûr pour les populations de Keur Massar et des zones voisines.

