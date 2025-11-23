Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Keur Massar : deux interpellations et saisies majeures lors d’opérations ciblées


Rédigé le Lundi 24 Novembre 2025 à 08:46 | Lu 39 fois Rédigé par


Des opérations menées à Keur Massar ont permis d’arrêter deux individus et de saisir d’importantes quantités de produits prohibés ainsi qu’une arme. La gendarmerie renforce sa présence pour protéger les populations.


Keur Massar : deux interpellations et saisies majeures lors d’opérations ciblées

 

Dans la zone de Keur Massar, la Brigade de Recherches a récemment conduit plusieurs interventions ayant abouti à des résultats significatifs dans la lutte contre les réseaux illicites. Ces opérations, menées sur plusieurs jours, ont permis d’identifier et de neutraliser deux individus impliqués dans des activités interdites.

Tout a commencé le vendredi 21 novembre 2025, lorsque des informations exploitables ont orienté les enquêteurs vers un réseau actif à Niague. Après une phase prolongée d’observation, les gendarmes ont pu interpeller la principale cible, surprise dans son propre poulailler. L’homme est poursuivi pour détention et circulation de produits prohibés ainsi que pour possession illégale d’arme.

Une fouille effectuée sur les lieux a abouti à la découverte de 2,5 kg de substances interdites, d’une arme, de deux munitions de calibre 6 mm et d’un étui de calibre 12/7.

Le lendemain, au cours d’une opération de sécurisation menée dans le même secteur, les éléments de la brigade ont repéré un autre individu adoptant un comportement jugé suspect. Grâce à une intervention discrète et rapide, il a été arrêté et il transportait 500 grammes de produits prohibés.

Ces actions témoignent de l’engagement constant de la gendarmerie à freiner les activités clandestines et à garantir un environnement plus sûr pour les populations de Keur Massar et des zones voisines.



Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags