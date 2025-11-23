Assemblée nationale : nouvelle session de questions d’actualité avec le Premier ministre

Une nouvelle séance de questions d’actualité est prévue ce vendredi à partir de 9 heures à l’Assemblée nationale. Selon une source parlementaire, le Premier ministre et l’ensemble des membres du gouvernement seront présents pour répondre aux interrogations des députés.



Dans un communiqué rendu public lundi, le Bureau de l’Assemblée nationale indique que cette session s’inscrit dans le dispositif de contrôle de l’action publique, conformément à l’article 104 du Règlement intérieur.



Ce type d’exercice n’est pas une première. La première session de l’année 2025, organisée le 21 février, avait permis au chef du gouvernement de revenir longuement sur la situation économique et sociale du pays, héritée de la période précédente. Une autre séance du même format s’était tenue le 14 avril, renforçant ainsi le rôle de suivi et de vérification de l’Assemblée nationale concernant l’activité de l’exécutif.

