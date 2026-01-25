Tivaouane : le Conseil départemental adopte un budget 2026 de près de 500 millions FCFA





Réunis en session samedi, les membres du Conseil départemental de Tivaouane ont approuvé à l’unanimité un budget avoisinant les 500 millions de francs CFA pour l’exercice 2026, selon les constats de l’APS.



D’après le document de travail remis à la presse à l’issue des travaux, le budget est arrêté précisément à 495 802 449 francs CFA, en équilibre entre les recettes et les dépenses. Ce montant traduit une progression notable par rapport à l’exercice précédent.



La répartition budgétaire fait apparaître une enveloppe de 250 608 576 francs CFA consacrée au fonctionnement et 245 193 873 francs CFA affectés à l’investissement. Comparé à l’année 2025, le budget 2026 enregistre une augmentation globale de 8,75 %, soit une hausse de 39 914 914 francs CFA en valeur absolue.



Selon la même source, cette évolution reflète la volonté des autorités départementales de renforcer les capacités d’investissement tout en poursuivant les efforts de maîtrise des charges liées au fonctionnement.



La session budgétaire s’est tenue sous la présidence de la présidente du Conseil départemental, Seynabou Gaye Touré, en présence de l’adjoint au préfet de Tivaouane, Mamadou Thiam, ainsi que des représentants des services techniques concernés.



À l’issue des échanges, le budget 2026 a été adopté sans débat par l’ensemble des conseillers présents, traduisant un large consensus autour des orientations financières et des priorités retenues pour le développement du département.



Dans le détail, la section fonctionnement affiche une baisse de 24 318 647 francs CFA, illustrant les efforts consentis en matière de rationalisation des dépenses courantes. À l’inverse, la section investissement enregistre une hausse significative de 64 233 561 francs CFA. Cette progression s’explique en grande partie par la faible exécution des dépenses d’investissement durant l’exercice 2025, notamment en raison de la réception tardive de certaines ressources.



La structure budgétaire révèle un équilibre quasi parfait, la section fonctionnement représentant 51,55 % du budget global, contre 49,45 % pour l’investissement public. Cette répartition confirme une orientation clairement tournée vers le financement de projets structurants à fort impact socio-économique.



Pour l’année 2026, le Conseil départemental de Tivaouane a identifié comme priorité majeure la réalisation d’un projet de construction d’une station bananière sur la Grande Côte de Mboro. Ce projet sera mis en œuvre en partenariat avec des acteurs économiques des Émirats arabes unis, selon la présidente de l’institution.



L’initiative vise à renforcer la chaîne de valeur agricole locale, à améliorer les conditions de commercialisation de la production bananière et à favoriser la création d’emplois au profit des populations de la zone.



Le programme d’investissement prévoit également la construction de salles de classe, de blocs administratifs, de terrains multifonctionnels et de blocs d’hygiène, dans le but d’améliorer les infrastructures éducatives, sportives et sociales du département.



Des travaux sont par ailleurs programmés à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane afin de renforcer l’offre de soins et d’améliorer la qualité des services sanitaires.



Le budget 2026 intègre aussi l’acquisition de tables-bancs, de mobilier et de matériel scolaires destinés aux lycées et collèges du département, dans le cadre du soutien aux efforts visant à améliorer les conditions d’apprentissage.



À travers l’adoption de ce budget, le Conseil départemental de Tivaouane réaffirme son engagement en faveur d’un développement territorial équilibré, axé sur l’agriculture, l’éducation, la santé et les infrastructures de base, au bénéfice des populations du département, a souligné la présidente Seynabou Gaye Touré.

