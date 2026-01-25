Incident à Touba : un maître coranique grièvement blessé après un différend





Un incident grave s’est produit à Touba, plus précisément dans le quartier Tawfekh, opposant un maître coranique à un berger. Selon les premiers éléments recueillis, l’origine des faits remonte à un désaccord impliquant un enfant chargé de conduire un troupeau dont les animaux ont causé des dommages à un daara.



Face à la situation, l’enseignant aurait retenu un mouton et demandé à l’enfant d’aller prévenir son tuteur. Ce dernier se serait ensuite présenté sur les lieux. Toutefois, au lieu d’échanger pour apaiser la situation, il aurait adopté un comportement brutal, muni d’une machette.



Le maître coranique a été grièvement touché lors de l’incident. Il a été évacué en urgence vers l’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba, où il est actuellement pris en charge en soins intensifs. Les blessures subies sont jugées sérieuses et ont nécessité une intervention médicale immédiate.



Un certificat médical a été délivré et une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Aaliyah. Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de cet incident. D’après les informations disponibles, la personne mise en cause aurait quitté les lieux après les faits.

