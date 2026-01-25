Sécurité à Touba et Mbacké : une vaste opération conjointe supervisée par le ministre de l’Intérieur





Le ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé, s’est rendu samedi à Touba et à Mbacké afin de superviser une opération de sécurisation menée conjointement par la gendarmerie et la police. Cette action, impliquant l’ensemble des brigades territoriales et de proximité, avait pour objectif de renforcer la sécurité dans ces zones jugées stratégiques.



Lors de son adresse aux forces engagées, le ministre a salué la qualité de la coordination et l’efficacité des interventions réalisées. Il a estimé que la situation sécuritaire connaît une amélioration notable, tout en insistant sur la nécessité d’adapter en permanence les méthodes de contrôle. Selon lui, les contrôles effectués en journée doivent rester souples afin de préserver la fluidité de la circulation, tandis que les opérations nocturnes requièrent une vigilance renforcée face à des individus capables de dissimuler des armes. Il a rappelé qu’aucun pays ne peut prétendre être totalement à l’abri de la délinquance.



Dans la même dynamique, le commandant de compagnie a présenté l’ampleur du dispositif déployé. Neuf brigades ont été mobilisées, incluant une brigade spéciale et un escadron, couvrant notamment Belel, Ndindy, Touba Fall, Mbacké, Touba, Kael, Taïf, Sadio, la brigade de recherches ainsi que l’escadron. La gendarmerie a engagé 175 agents et 21 véhicules, avec l’appui d’un détachement du Groupement mobile d’intervention (GMI).



Le capitaine Babacar Ngom, commandant du corps urbain de la police, a pour sa part mis en avant l’approche stratégique adoptée. Il a souligné l’importance du poste de contrôle situé à proximité de Khayra, décrit comme un point névralgique, où un dispositif permanent est opérationnel jour et nuit.



Le ministre de l’Intérieur a enfin indiqué qu’il comptait passer une grande partie de la nuit sur le terrain afin de superviser personnellement les différents points de contrôle, illustrant ainsi l’importance accordée par les autorités à cette opération combinée.

