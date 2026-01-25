Marché central au poisson de Thiès : Talla Sylla rétablit la chronologie du projet

Face aux polémiques liées à l’inauguration du marché central au poisson de Thiès, l’ancien maire Talla Sylla est sorti de son silence. Dans une déclaration publique, il retrace la genèse du projet et rappelle le principe de la continuité de l’État.

Après son départ de la mairie en 2022, Talla Sylla avait choisi la réserve. Aujourd’hui, il estime nécessaire d’apporter des éclairages afin de préserver la mémoire des faits et d’informer l’opinion publique thiessoise.



Un projet structurant lancé dès 2014

Selon l’ancien édile, le projet du marché central au poisson de Thiès remonte à juillet 2014, peu après son élection. À cette période, le marché Sahm était confronté à de graves problèmes sanitaires et environnementaux.



Après des concertations avec les mareyeurs, notamment le doyen Pape Gueye et feu Abdou Diaw, la municipalité décide dès octobre 2014 de déguerpir le site pour préparer une infrastructure moderne.



Une planification inscrite dans les documents officiels

Le 21 janvier 2016, le Conseil de ville adopte la délibération portant sur l’assiette foncière du projet.

Le 5 mai 2018, le Plan de Développement de la Ville (PDV) et le Plan d’Investissement Prioritaire (PIP) sont rendus publics en présence du Premier ministre Boun Abdallah Dionne.



La création d’un marché au poisson y figure parmi les 75 projets prioritaires, pour un investissement global de plus de 78 milliards de FCFA.



L’implication de l’État et de l’ANAM

Dans le cadre de ses fonctions, Talla Sylla affirme avoir sollicité l’appui de l’État. Le projet est alors intégré aux financements publics grâce à l’intervention du président Macky Sall, via le Ministère des Pêches et l’Agence nationale des affaires maritimes (ANAM).



La mise en œuvre est assurée par le ministre Alioune Ndoye et le directeur général de l’ANAM, Achille Gueye, tandis que la pose de la première pierre est effectuée sous le mandat du maire Babacar Diop.



La continuité de l’État mise en avant

Pour Talla Sylla, le marché central au poisson de Thiès illustre une dynamique de continuité républicaine.

Il rappelle que la conception, le financement, l’exécution et l’inauguration d’un projet public peuvent relever de responsabilités différentes, sans remettre en cause son utilité.



L’essentiel, souligne-t-il, est que les mareyeurs, les femmes transformatrices et les populations de Thiès disposent désormais d’un outil moderne et stratégique pour le développement de la filière halieutique.

