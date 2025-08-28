Menu
Tivaouane : forte affluence et embouteillages sur la route du Burd


Rédigé le Mercredi 3 Septembre 2025 à 06:50


À Tivaouane, l’afflux massif des pèlerins pour la clôture du Burd a provoqué d’importants embouteillages entre Thiès et la cité religieuse, nécessitant l’intervention de la police pour réguler le trafic.


La cité religieuse de Tivaouane connaît une affluence exceptionnelle à l’occasion de la clôture du Burd prévue cette nuit. Depuis Thiès jusqu’à Tivaouane, l’arrivée massive des pèlerins a entraîné d’énormes embouteillages, rendant la circulation difficile, en particulier à la sortie de Thiès et à l’entrée de la ville sainte.

Face à cette situation, les agents de police déployés sur les axes stratégiques sont intervenus pour fluidifier le trafic et permettre aux fidèles de rejoindre Tivaouane. À rappeler que dans la nuit d’hier, une vaste opération de sécurisation a été initiée par la police en prélude au Maouloud.



