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Tivaouane : des volontaires nettoient le cimetière de Khalkhouss


Rédigé le Lundi 19 Octobre 2026 à 09:22 | Lu 68 fois Rédigé par


À Tivaouane, des habitants se sont mobilisés dimanche pour désherber le cimetière de Khalkhouss. L’opération, menée en fin d’hivernage, répondait à un appel du khalife général des Tidianes, selon l’APS.


Tivaouane : des volontaires nettoient le cimetière de Khalkhouss
Mobilisation pour le nettoyage du cimetière de Khalkhouss à Tivaouane. Photo : APS. Source de la photo
À Tivaouane, des habitants de la cité religieuse se sont mobilisés, dimanche, pour nettoyer le cimetière de Khalkhouss, à l’appel du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).
Selon l’APS, des hommes et des femmes, « tous âges confondus », ont participé aux travaux de désherbage, alors que l’hivernage tire à sa fin. Plusieurs catégories socioprofessionnelles se sont jointes à l’opération, notamment des élus territoriaux, des professionnels des médias et des enseignants.

Appui matériel et repas pour les volontaires

Toujours d’après l’APS, l’engagement s’est fait de différentes manières : certains volontaires ont pris part directement aux travaux de nettoiement, d’autres ont apporté un soutien matériel, tandis que d’autres encore ont servi à manger aux participants.
L’APS précise que cette opération de salubrité dans « cet illustre lieu d’inhumation et de recueillement » s’est déroulée en présence de Serigne Mame Ousmane Sy, présenté comme le représentant du khalife général des Tidianes.
Source : APS, “Tivaouane : une mobilisation populaire pour nettoyer le cimetière Khalkhouss”, publiée le 18 octobre 2026.



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