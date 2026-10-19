Tivaouane : des volontaires nettoient le cimetière de Khalkhouss

À Tivaouane, des habitants de la cité religieuse se sont mobilisés, dimanche, pour nettoyer le cimetière de Khalkhouss, à l’appel du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).
Selon l’APS, des hommes et des femmes, « tous âges confondus », ont participé aux travaux de désherbage, alors que l’hivernage tire à sa fin. Plusieurs catégories socioprofessionnelles se sont jointes à l’opération, notamment des élus territoriaux, des professionnels des médias et des enseignants.
Appui matériel et repas pour les volontairesToujours d’après l’APS, l’engagement s’est fait de différentes manières : certains volontaires ont pris part directement aux travaux de nettoiement, d’autres ont apporté un soutien matériel, tandis que d’autres encore ont servi à manger aux participants.
L’APS précise que cette opération de salubrité dans « cet illustre lieu d’inhumation et de recueillement » s’est déroulée en présence de Serigne Mame Ousmane Sy, présenté comme le représentant du khalife général des Tidianes.
Source : APS, “Tivaouane : une mobilisation populaire pour nettoyer le cimetière Khalkhouss”, publiée le 18 octobre 2026.