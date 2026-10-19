Tivaouane : des volontaires nettoient le cimetière de Khalkhouss

Rédigé le Lundi 19 Octobre 2026 à 09:22 | Lu 68 fois Rédigé par SEYELATYR

À Tivaouane, des habitants se sont mobilisés dimanche pour désherber le cimetière de Khalkhouss. L’opération, menée en fin d’hivernage, répondait à un appel du khalife général des Tidianes, selon l’APS.





À Tivaouane, des habitants de la cité religieuse se sont mobilisés, dimanche, pour nettoyer le cimetière de Khalkhouss, à l’appel du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Selon l’APS, des hommes et des femmes, « tous âges confondus », ont participé aux travaux de désherbage, alors que l’hivernage tire à sa fin. Plusieurs catégories socioprofessionnelles se sont jointes à l’opération, notamment des élus territoriaux, des professionnels des médias et des enseignants. Appui matériel et repas pour les volontaires Toujours d’après l’APS, l’engagement s’est fait de différentes manières : certains volontaires ont pris part directement aux travaux de nettoiement, d’autres ont apporté un soutien matériel, tandis que d’autres encore ont servi à manger aux participants.

L’APS précise que cette opération de salubrité dans « cet illustre lieu d’inhumation et de recueillement » s’est déroulée en présence de Serigne Mame Ousmane Sy, présenté comme le représentant du khalife général des Tidianes.

Source : Mobilisation pour le nettoyage du cimetière de Khalkhouss à Tivaouane. Photo : APS. Source de la photo À Tivaouane, des habitants de la cité religieuse se sont mobilisés, dimanche, pour nettoyer le cimetière de Khalkhouss, à l’appel du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).Selon l’APS, des hommes et des femmes, « tous âges confondus », ont participé aux travaux de désherbage, alors que l’hivernage tire à sa fin. Plusieurs catégories socioprofessionnelles se sont jointes à l’opération, notamment des élus territoriaux, des professionnels des médias et des enseignants.Toujours d’après l’APS, l’engagement s’est fait de différentes manières : certains volontaires ont pris part directement aux travaux de nettoiement, d’autres ont apporté un soutien matériel, tandis que d’autres encore ont servi à manger aux participants.L’APS précise que cette opération de salubrité dans « cet illustre lieu d’inhumation et de recueillement » s’est déroulée en présence de Serigne Mame Ousmane Sy, présenté comme le représentant du khalife général des Tidianes.Source : APS, “Tivaouane : une mobilisation populaire pour nettoyer le cimetière Khalkhouss”, publiée le 18 octobre 2026

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique