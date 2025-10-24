Tivaouane : découverte du corps sans vie d’un homme dans les champs de Ndong





Des paysans du village de Ndong, situé dans le département de Tivaouane, ont fait une macabre découverte dimanche après-midi. Ils ont trouvé le corps sans vie d’un homme adulte étendu dans les champs de cette localité relevant de la commune de Darou Khoudoss.



Selon des témoins, la découverte a eu lieu vers 13 heures. L’homme, non encore identifié, serait connu des habitants comme souffrant de troubles mentaux et avait l’habitude d’errer dans les environs.



Alertés, les sapeurs-pompiers de Tivaouane se sont rendus sur place, accompagnés d’éléments de la gendarmerie de Mboro et des services d’hygiène. Après les constatations d’usage, le corps a été acheminé à la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du décès.

