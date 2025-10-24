Menu
L'Actualité au Sénégal

Tivaouane : découverte du corps sans vie d’un homme dans les champs de Ndong


Rédigé le Lundi 27 Octobre 2025 à 12:19 | Lu 31 fois


Le corps d’un homme non identifié a été retrouvé dimanche dans les champs du village de Ndong, à Tivaouane. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes du décès.


Des paysans du village de Ndong, situé dans le département de Tivaouane, ont fait une macabre découverte dimanche après-midi. Ils ont trouvé le corps sans vie d’un homme adulte étendu dans les champs de cette localité relevant de la commune de Darou Khoudoss.

Selon des témoins, la découverte a eu lieu vers 13 heures. L’homme, non encore identifié, serait connu des habitants comme souffrant de troubles mentaux et avait l’habitude d’errer dans les environs.

Alertés, les sapeurs-pompiers de Tivaouane se sont rendus sur place, accompagnés d’éléments de la gendarmerie de Mboro et des services d’hygiène. Après les constatations d’usage, le corps a été acheminé à la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du décès.




