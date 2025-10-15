Tivaouane : Les étudiants manifestent pour deux années d’arriérés de subventions

La journée de protestation a débuté par le délogement de certains établissements moyen-secondaire, avant que les manifestants ne se dirigent en nombre vers la mairie de Tivaouane. Sur place, les étudiants ont scandé le nom du maire Demba Diop Sy, exigeant une rencontre directe avec lui.



Deux représentants du collectif des étudiants ressortissants de Tivaouane ont finalement été reçus par le deuxième adjoint au maire, tandis que le reste des manifestants patientait dans le hall de la mairie.



Mais la tension est vite montée : lorsque les agents municipaux ont tenté de faire quitter les étudiants, des échanges vifs ont éclaté, entraînant des vitres brisées, des jets de pierres et quelques blessés légers.



La police est intervenue pour disperser la foule et rétablir le calme aux abords de la mairie.



Plusieurs étudiants affirment traverser une situation financière critique, évoquant des loyers impayés et des risques d’expulsion de leurs logements à Dakar, faute du versement de leurs allocations.



Cette manifestation met en lumière le malaise persistant entre la mairie et les étudiants de la commune, dans un contexte où les aides locales représentent souvent une bouée de survie pour de nombreux jeunes issus de familles modestes.

