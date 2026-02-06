Tivaouane : Interpellation pour détention d’images et actes sexuels contre nature

Selon les forces de l’ordre, les faits se sont déroulés aux environs de 02 h 30, lorsque deux hommes ont conduit le suspect au commissariat, après l’avoir appréhendé dans le quartier Darou Salam. Ces derniers lui reprochaient d’avoir sollicité un rapport sexuel contre nature. Un stratagème mis en place par les plaignants aurait permis de surprendre le mis en cause dans sa chambre.





Lors de son interrogatoire, le suspect est passé aux aveux. Il a confirmé son orientation sexuelle et déclaré pratiquer ces actes depuis son jeune âge. Il a également reconnu avoir entretenu des rapports sexuels avec d’autres hommes et avoir effectué des appels vidéo à caractère intime.





L’exploitation de son téléphone portable, réalisée avec son consentement, a révélé la présence de vidéos et d’images obscènes illustrant des relations sexuelles entre personnes de même sexe.





Une descente effectuée à son domicile a permis la saisie de plusieurs éléments compromettants : préservatifs, lubrifiants, huiles de massage, produits aphrodisiaques, perles en cristal, pommades spécifiques, crème dépilatoire et matériel d’hygiène.





Cette affaire survient dans un contexte de débat autour du durcissement des sanctions prévues par le projet de modification du Code pénal concernant les « actes contre nature ».

